Ajax-Napoli, arbitra Letexier: esordio assoluto con gli azzurri

Sarà François Letexier l'arbitro designato per dirigere Ajax-Napoli, terza giornata di Champions League in programma martedì sera a Amsterdam. Il fischietto sarà coadiuvato da Tomasz Kwiatkowski al Var e Benoit Millot come Avar. Gli assistenti saranno i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo è Jérémy Stinat.

Per Letexier un doppio esordio assoluto: il fischietto 33enne di Bédée, infatti, non ha mai arbitrato né l'Ajax né il Napoli di Luciano Spalletti. Nella stagione 2017/18 il suo esordio europeo, con cinque gare fischiate in Champions League fin qui. In europa League ha incrociato però un'italiana: nella stagione 2021/22 ha fischiato in Leverkusen-Atalanta, con la vittoria 1-0 della squadra di Gasperini.