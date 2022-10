Ajax-Napoli, l'elenco dei convocati: Osimhen resta ancora a casa

Sono 23 gli azzurri che partitanno con Luciano Spalletti da Napoli per Amsterdam in questi minuti. Domani sera la terza sfida Champions contro l'Ajax, senza Victor Osimhen: il nigeriano non è tra i convocati azzurri, dove invece c'è Rrahmani che stringe i denti.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Sirigu;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Mario Rui, Ostigard, Olivera, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.