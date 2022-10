Napoli in festa, De Laurentiis twitta: «Stellari, sono orgoglioso di voi»

Il Napoli che vola ad Amsterdam viene festeggiato anche da Aurelio De Laurentiis, patron e tifoso a distanza questa sera per gli azzurri. «Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre!» ha scritto su Twitter il patron azzurro al termine del 6-1 della squadra di Spalletti in casa dell'Ajax.

