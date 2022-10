Quando l'Ajax bocciò Kvaratskhelia: «Non volevano pagarlo 15 milioni»

«Kvaratskhelia è stato offerto all'Ajax nell'ultimo periodo di trasferimento invernale lo scorso gennaio, ma il tempo era troppo breve e il prezzo di 15 milioni di euro fu valutato come troppo alto». Così Shota Arveladze, ex giocatore georgiano degli olandesi, parla ai microfoni di De Telegraaf sulla stella del Napoli: «Le sue statistiche alla Lokomotiv Mosca non erano così buone e l'Ajax voleva pagarlo 9 milioni. Alla fine il Napoli lo ha comprato per 10 milioni. A volte va così».

Stasera Kvara sarà ad Amsterdam da protagonista: «Khvicha ha classe. È forte fisicamente e molto completo. La cosa speciale è che è bravo in piccoli e grandi spazi. A volte gli capita di non fare la scelta migliore, ma quasi tutte le sue decisioni in campo sono giuste. Non riesco a ricordare una scelta sbagliata. E poi sa leggere la partita, è un killer designato. Arriva sulla palla e uccide l'avversario» le parole di Arveladze.