Napoli, nessuno segna così in Europa: media-gol più alta della Champions

13 gol in tre partite del girone. Nessuno segna come il Napoli in questa edizione delle coppe europee: gli azzurri hanno una media di 4,3 gol per gara in questa Champions League, media lontana da tutte le altre concorrenti in lizza quest'anno. Un risultato raggiunto grazie alle tre vittorie conquistate contro Liverpool, Rangers Glasgow e Ajax, così come grazie ai già 69 tiri tentati in questa prima metà del Girone Champions.

Come riportato da Opta, gli azzurri di Luciano Spalletti potrebbero mettere nel mirino uno dei record più importanti della storia della Champions League, ovvero quello dei gol segnati nel girone: è il Paris Saint Germain a detenerlo grazie ai 25 gol siglati - con una media al momento più bassa di quella azzurra, di 4,17 gol per partita - nel girone della stagione 2017/18. Conclusa, però, con una delusione: l'eliminazione agli Ottavi contro il Real Madrid.