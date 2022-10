Ajax-Napoli, scambio di regali: gli azzurri consegnano Maradona

Ajax-Napoli è una sfida speciale, un faccia a faccia nel nome di due grandi miti del passato sul campo di gioco come Johan Crujiff e Diego Armando Maradona. Nel rituale pranzo del giorno del match in Champions League, le due dirigenze si sono incontrate scambiandosi alcuni ricordi: Edo De Laurentiis, vicepresidente azzurro, ha ricevuto un busto di Aiace, un personaggio della mitologia greca che ha dato il nome al club olandese, regalando a sua volta a Edwin van der Sar - ex portiere della Juventus e oggi dg dell'Ajax - una statuina di Diego.

Piacevole incontro con i dirigenti dell’Ajax in vista della sfida di stasera. pic.twitter.com/xAMTqZ0YOH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2022