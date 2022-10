Napoli show, ma Spalletti avverte: «Grandi, ma vinciamo la prossima»

La sua terza vigilia di Natale di questa stagione è bellissima e sa quasi già di passaggio del turno. Il Napoli stravince a Amsterdam e Luciano Spalletti prova a non fare voli pindarici con i suoi azzurri: «Una partita non cambia la vita, conta la prestazione e la nostra è stata buona. Siamo primi anche in campionato ma siamo tante squadre in pochi punti: è bello vivere serate così ma ora dobbiamo pensare alle successive perché bisogna andare forte» le parole dell'allenatore azzurro a fine partita. «Qualificazione? Con questa vittoria qui abbiamo buone possibilità, ma servono altri risultati per ottenerla».

Un Napoli compatto e concreto quello visto alla Cruyff Arena contro l'Ajax questa sera: «È un grande risultato: abbiamo fatto grande calcio provando a segnare sempre contro una squadra tosta. Qui c'è roba di valore, vincere 6-1 non è facile. Sono contentissimo ma c'è da vincere anche la prossima, altrimenti ci restiamo male il doppio» ha continuato Spalletti ai microfoni di Sky Sport a fine partita «Troveremo una Cremonese in forma, noi stasera abbiamo speso tantissimo e dovremo fare una grande prestazione. Nel Napoli c'è spazio per tutti, ci sono tante partite e tutte ravvicinate, giocare è una conseguenza di come ci si allena».