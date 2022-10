Simeone mette il timbro al Napoli: «Voglio dare tutto per la squadra»

«È stata una serata emozionante, ho sempre visto da bambino tutte le gare di mio padre da vicino, ero stato qui a Amsterdam a vedere lui anni fa, è emozionante ora poter segnare». Giovanni Simeone mette il timbro sul 6-1 del Napoli a Amsterdam: «Spero di poterlo fare ancora tantissime volte con la volontà di dare ancora tanto al gruppo. È questo il mio obiettivo, poi non so cosa accadrà, si deciderà giorno dopo giorno».

«Siamo in un bel momento, c'è una bella atmosfera e quando tutto gira bene è ancora più facile fare bene. In questo gruppo si sta bene, anche nello spogliatoio stiamo bene insieme» ha spiegato l'attaccante argentino in mixed zone a fine partita «Nessuno pensa a sé stesso, c'è umiltà e la squadra resta la cosa più importante. Il gol? Ho attaccato lo spazio con la grinta di voler segnare».