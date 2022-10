Zielinski unico neo a Amsterdam: trauma contusivo al polpaccio

L'unico neo di una serata perfetta è Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli aveva lasciato il campo all'intervallo per Ndombelé, a causa di un problema fisico: come riportato dal Napoli attraverso il sito ufficiale, il polacco è uscito dopo il primo tempo del match contro l'Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro.

Le sue condizioni saranno valutate al rientro a Napoli nelle prossime ore. Nessun problema, invece, sembra esserci per Khivicha Kvaratskhelia: il georgiano aveva rimediato un brutto colpo alla caviglia appena prima di segnare il quinto gol a Amsterdam e dopo la marcatura aveva chiesto allo staff tecnico il cambio. Kvara sarà controllato nuovamente al rientro a Castel Volturno.