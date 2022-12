Aktürkoğlu al Napoli? «Già chiesto al Galatasaray»

Gli occhi del Napoli ancora in Turchia, dove la squadra azzurra è in ritiro per prepararsi alla seconda parte di stagione. Secondo i turchi di Takvim, il Napoli avrebbe chiesto al Galatasaray il talento Kerem Aktürkoğlu, calciatore classe 1998 partito già benissimo in questa annata.

Aktürkoğlu è uno dei calciatori più apprezzati al momento in Turchia. È un esterno offensivo che può giocare sia a destra che sull'out mancino, all'occorrenza può anche fare da seconda punta. Il suo valore di mercato si aggira oggi sui 15 milioni di euro.