Al Hilal campione: grande festa di Koulibaly in Arabia Saudita

L'Al Hilal di Kalidou Koulibaly ha vinto la Suadi League. Dopo aver centrato il successo aritmetico con tre giornate d’anticipo, ieri l’ex difensore del Napoli ha potuto festeggiare il titolo ai danni dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. A festeggiare con Koulibaly anche l’ex Lazio Sergej Milinkovic Savic.

Impressionante il rendimento degli uomini di Jorge Jesus che in 31 giornate hanno ottenuto 29 vittorie e 2 pareggi: la vittoria della Saudi Pro League in pratica non è mai stata in dubbio.

Per Koulibaly, si tratta del sesto trofeo della sua carriera che conta una Coppa di Belgio, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Spercoppa saudita, una Coppa d’Africa e appunti campionato saudita).

Tra i protagonisti mancati della stagione del club arabo, invece, si segnala Neymar, infortunatosi gravemente dopo una manciata di partite, ma che di fatto può fregiarsi del suo primo titolo arabo in carriera.