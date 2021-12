Albiol, messaggio al suo Napoli: «Tifo per voi per lo scudetto»

Protagonista della notte di Champions League, Raul Albiol si è guadagnato il passaggio del turno agli Ottavi del torneo europeo con il Villarreal dopo aver battuto l'Atalanta. Nel post partita, il difensore spagnolo ha parlato anche del Napoli, club in cui ha giocato per sei anni prima di trasferirsi al sottomarino giallo e fare ritorno in Spagna.

«Lo seguo sempre anche a distanza, ho visto anche l’ultima partita contro l’Atalanta per prepararmi alla sfida di Champions» ha detto lo spagnolo al termine del match di Bergamo ai microfoni di Sky Sport. «Ho sempre detto che amo Napoli, sono un tifoso aggiunto, anche quest’anno tiferò per loro nella corsa allo scudetto». Per Albiol, sei stagioni in azzurro con 236 presenze e anche 6 gol.