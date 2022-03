Albiol, il Villarreal elimina la Juve e Napoli fa festa: «Sei grande frate»

Una notte magica per Raul Albiol e tutto il Villarreal, gli spagnoli sono stati bravi a imporsi a Torino contro la Juventus nella gara di ritorno conquistando così anche la qualificazione ai quarti di Champions. Una prestazione, quella dello spagnolo e del Sottomarino Giallo, che ovviamente non è passata inosservata a tanti tifosi del Napoli che ancora seguono le avventure del difensore spagnolo, rimasto in azzurro per sei stagioni.

E neanche ai suoi ex compagni di squadra: tanti calciatori del Napoli di oggi, infatti, hanno voluto fargli i complimenti, tra questi anche il connazionale Fabian Ruiz che gli ha scritto su Instagram in italiano: «Sei grande frate». Complimenti anche per il magazziniere Tommaso Starace. Albiol ha giocato con il Napoli dal 2013 al 2019, prima del passaggio al Villarreal, collezionando 236 presenze e 6 gol.