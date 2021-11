Zanoli, esordio anche in Europa: «Tre punti per la qualificazione»

La prima volta in Serie A era arrivata a Udine un mese fa, quella in Europa invece arriva a Varsavia. «Vittoria fondamentale per il percorso in questa competizione!!» scrive sui social Alessandro Zanoli, il terzino classe 2000 che ieri sera Luciano Spalletti ha mandato in campo nel finale del match vinto contro il Legia. Il terzino di Carpi, promosso in estate in prima squadra, si è preso così una manciata di minuti anche in Europa League, a dimostrazione delle qualità espress e della presenza nel gruppo squadra.