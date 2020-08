© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Everton dipagherà aldi De Laurentiis(più eventuali bonus) per assicurarsi Allan e portare in Inghilterra il centrocampista brasiliano. Molto meno dei 60 offerti un anno fa dal Paris Saint Germain ma l'affare tra i club, secondo quanto riportato da sky nelle ultime ore, è ormai chiuso dopo oltre un mese di intense trattative.Il calciatore brasiliano, che nell’ultimo anno è stato lontano parente di quello ammirato nei primi anni di Napoli, non era neanche stato convocato nel triangolare di ieri in Abruzzo, prima uscita ufficiale degli azzurri. Allan ritrova così Ancelotti , l’allenatore che per un anno e mezzo ha avuto anche in azzurro lasciando Napoli dopo cinque anni.