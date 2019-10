LEGGI ANCHE

Era successo già ad ottobre, ricapiterà anche a novembre. Allan ancora fuori dai convocati del Ct Tite per ilche il prossimo 14 novembre giocherà contro l'Argentina e il 19 affronterà in amichevole la selezione della Corea del Sud.Nel gruppo verdeoro di tutti calciatori che giocano all'estero,non ha chiamato il centrocampista azzurro che, dopo la bella esperienza estiva con il Brasile e la Copa America vinta, ancora una volta non viene convocato e resterà a. Al suo posto i verdeoro hanno preferito, centrocampista brasiliano 21enne dell'Aston Villa.