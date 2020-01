LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allan rientra dal Brasile solo oggi. E da domani torna a disposizione di Gattuso. Ma in cuor suo, resterà ancora con lo sguardo a scrutare il telefonino in attesa di novità dal mercato: spera che la telefonata di Ancelotti di metà gennaio in cui gli chiedeva se voleva o no raggiungerlo all'Everton avrà un seguito. Certo, manca davvero poco alla fine della sessione invernale. Ma Allan spera ancora che queste ultime 72 ore consentano agli emissari dell'Everton di fare un'offerta a De Laurentiis. D'altronde, non è un segreto per nessuno che dietro quel suo rinvio al prolungamento di contratto fino al 2024 c'è la sua tentazione di accettare l'offerta della Premier. Non è ancora entrata nel vivo e quindi, salvo improbabili sorprese, il brasiliano non se ne andrà adesso: di certo, considera concluso il suo ciclo al Napoli e anche la famiglia vuole viver altrove.Il problema muscolare ha spinto Gattuso ad autorizzarlo a partire per Rio de Janeiro dove è andato a conoscere il terzo figlio. Con lui, l'inseparabile amico Intemerato Costantino, il barbiere degli azzurri. Ma Gattuso attende la fine del mercato per fare chiarezza con Allan e con quelli che, magari, pensavano di poter cambiare aria. Sono stati dodici mesi incredibili per Allan: tutto è iniziato con la trattativa col Psg e l'offerta monstre da 5,8 milioni di euro. Con la testa, Allan e famiglia erano già volati sotto la Torre Eiffel. Poi la frenata di De Laurentiis: per un po' Allan è sparito dai radar, prima di riprendersi dallo choc. Anche quest'anno le cose sono andate a fasi alterne: è stato considerato tra i capi della rivolta di novembre e la moglie venne presa dal panico dopo un furto nella propria abitazione che fece temere (ma tutto poi è risultato privo di fondatezza) un collegamento con l'attività del marito. Ora la nuova tentazione di gennaio: c'è l'Everton e le voci di uno scambio con l'Inter per Vecino. Lui in Brasile non ha ascoltato le sirene e non ha avuto contatti. Ha pensato a godersi il relax con l'ultimo arrivato Matteo e il suo inseparabile amico, Intemerato Costantino. I suoi agenti sanno che, dovesse esserci la possibilità di andare via, lui non direbbe di no. Anzi. Da domani, in ogni caso, è di nuovo a disposizione del tecnico azzurro: farà alcuni accertamenti con i medici Canonico e D'Andrea e poi si vedrà se potrà fare allenamento al completo oppure no.