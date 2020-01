LEGGI ANCHE

Fiocco azzurro in casa Allan , pronti ad accogliere un altro erede di famiglia. Nella notte italiana è nato Matteo, il terzo gioiello di papà e mamma, la compagna che da sempre accompagna il centrocampista brasiliano, storica spalla che ha vissutoin questi anni proprio come il calciatore azzurro.Matteo, però, è nato in. Mamma Thais, infatti, ha fatto ritorno a casa già a fine novembre, una scelta della coppia per dare a Matteo, fratello dei più grandi Miguel e Manu, la possibilità di nascere dove è venuta al mondo il resto della famiglia. «Stanca, ma felice», ha scritto sui social la compagna del centrocampista del Napoli