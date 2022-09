Allan e le vacanze napoletane: l'ex azzurro torna ancora in città

Il richiamo di Napoli è forte per Allan, il centrocampista brasiliano che per anni ha indossato la maglia azzurra prima dell'addio tre stagioni fa e del passaggio in Premier League. Il centrocampista dell'Everton approfitta della sosta per le nazionali per tornare nella città dove ha sfiorato lo scudetto con la squadra di Maurizio Sarri: con lui l'inseparabile Thais, con cui ha postato l'immancabile romantica foto sul lungomare azzurro.