Allan in tribunale contro il Napoli: Maksimovic e Hysaj testimoni

Domani pomeriggio, in uno studio legale, ci sarà una nuova riunione del collegio arbitrale che dovrà giudicare se Allan dovrà pagare una multa attorno al 50% di una mensilità del suo stipendio per quella che è passata agli annali come la notte dell'ammutinamento, datata 5 novembre 2019, post Napoli-Salisburgo. A presiedere il collegio l'avvocato partenopeo Arturo Frojo (nominato dal Tribunale) mentre a rappresentare il club azzurro sarà Bruno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati