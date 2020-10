Ai microfoni del sito ufficiale dell'Everton, suo nuovo club, l'ex napoletano Allan ha raccontato alcuni passaggi della sua esperienza in azzurro. «A Napoli con Sarri abbiamo vissuto tre anni fantastici, avevano armonia in campo e sapevamo sempre cosa fare. Tutti ci ammiravano. Lo scorso anno abbiamo vissuto un momento complicato, credo l’unico in cinque anni d’azzurro. Sono cose che possono capitare», ha detto.

«Sono grato al Napoli per quanto fatto lì, al presidente e ai tifosi» ha continuato il centrocampista brasiliano. «Ancora oggi mi fa male non aver vinto uno scudetto nel 2018, è l’unico neo della mia esperienza. Abbiamo fatto il possibile e i tifosi l’avrebbero meritato. È stato triste andare via, ma io e la mia famiglia siamo entusiasti di questa nuova avventura».

