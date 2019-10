LEGGI ANCHE

Un grande spavento, poi il responso: un trauma distorsivo al ginocchio destro, questo ha messo ieri ko Allan , il centrocampista brasiliano deluscito anzitempo dal match contro l'Atalanta del. Il calciatore si è sottoposto questa mattina ai classici esami medici, poi ha lanciato un messaggio ai tifosi che si erano subito spaventati per il colpo subito.«Grazie a tutti per i vostri messaggi! Grazie a Dio…sto già lavorando per tornare prima possibile!» ha scrittodal suo account Instagram. Un sorriso importante quello del brasiliano per i tifosi azzurri e per il Napoli stesso che ha già da registrare in infermeria, Hysaj e Ghoulam, oltre aappena operato al crociato.