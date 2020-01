LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:59

Un mercoledì di lavoro per ildiche si ritrova a Castel Volturno ancora senza Kalidou Koulibaly . Il difensore azzurro ha svolto anche questa mattina allenamento personalizzato e a tre giorni dalla sfida contro la Lazio dell'Olimpico la sua presenza sembra sempre più in dubbio.Il gruppo azzurro ha perso, nel frattempo, anche, tedesco messo ko da uno stato influenzale questa mattina, mentreè rientrato ma si è allenato solo in palestra e non sul campo con i compagni. ancora da verificare le condizioni di Dries Mertens che stasera rientrerà a Napoli.