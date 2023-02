Amadeus: «Napoli continuità incredibile. L'Inter? Il campionato non è ancora finito...»

Reduce dai successi di Sanremo, Amadeus corre a San Siro per tifare la sua Inter. A pochi minuti dalla sfida con l'Udinese, il direttore artistico del Festival ha parlato ai microfoni di Sky: «L'Ariston e San Siro sono due luoghi che amo molto. Oggi sono qui per la partita e per vedere un'Inter che ci fa soffrire ma che, secondo me, è una delle più forti. Lukaku? Il suo rendimento altalenante ha condizionato la nostra stagione. Il Napoli per esempio ha mostrato una grande continuità ed è con questa che si vince. Però il campionato non è ancora finito»

