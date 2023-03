Ambrosino, gol con l'Italia Under 20: il gioiellino del Napoli dà spettacolo

Continua alla grande il percorso di crescita di Giuseppe Ambrosino, l'attaccante del Napoli in prestito al Cittadella che brilla con la nazionale italiana Under 20: l'azzurrino ha messo a segno un altro gol nell'ultima giornata del Torneo Otto Nazioni, una rete che ha permesso all'Italia di evitare la sconfitta contro la temibile Germania dei pari età tedeschi. Era l'ultimo match prima del Mondiale Under 20 che si giocherà da maggio in Indonesia e che Ambrosino disputerà con ogni probabilità da protagonista: in 6 apparizioni con la selezione under del ct Nunziata, la punta di Procida classe 2003 ha messo a segno 3 gol.