Ambrosino illumina l'Italia Under 19: gol alla Slovacchia e primo posto

È un gol bello e pesante quello di Giuseppe Ambrosino nella seconda partita dei campionati europei Under 19. L'attaccante della Primavera del Napoli ha siglato la rete decisiva che ha permesso alla selezione italiana di avere la meglio della Slovacchia.

Una bellissima bomba di sinistro per il nativo di Procida, già capocannoniere del campionato di categoria quest'anno. Il sinistro imparabile consente all'Italia di restare Al primo posto nel gruppo A dell'Europeo, in attesa de match tra Francia e Romania. Se i transalpini non perderanno, l'Italia sarà già qualificata alla fase successiva.