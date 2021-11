Napoli, occhi sulla stella Ambrosino: due club esteri pronti al colpo

Cinque gol e tre assist nelle prime nove uscite del campionato Primavera. Se il Napoli di Frustalupi può sorridere, fin qui, è anche grazie alla stella di Giuseppe Ambrosino, il talento procidano che sta lasciando un segno importante tra i pari età in questo avvio di stagione. Tanto da far accendere i riflettori di importanti club che investono tanto sui settori giovanili.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sul classe 2003 azzurro ci sarebbero Lugano e KV Mechelen, che l'hanno osservato molto da vicino per portarlo via rispettivamente in Svizzera o in Belgio. Al momento non ci sarebbe un contratto da professionista già firmato tra il Napoli e il calciatore, ma difficilmente il club azzurro si farò portar via Ambrosino, che potrebbe essere preso in considerazione anche in prima squadra visti i problemi numerici che sta affrontando Spalletti in queste settimane.