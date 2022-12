Amir Rrahmani torna in gruppo la prossima settimana alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, dopo il ritiro in Turchia che si concluderà domenica con l'amichevole contro il Crystal Palace. Il difensore kosovaro che in questi giorni ad Antalya sta svolgendo lavoro personalizzato sul campo, dopo l'infortunio muscolare accusato nella trasferta di Cremona che lo ha costretto a saltare nove partite tra campionato e Champions League, intensificherà gradualmente il lavoro con i compagni e sarà disponibile alla ripresa del campionato per la sfida del Meazza contro l'Inter.

Il suo ritorno al centro della difesa sarà molto importante, una pedina in più fondamentale per Luciano Spalletti che potrà ruotare un centrale in più che si è dimostrato affidabilissimo nei primi due mesi: sempre titolare in campionato e Champions League, eccezion fatta per la panchina contro il Lecce nel match pareggiato 1-1 al Maradona. Perfetta l'intesa con Kim, la coppia difensiva centrale più utilizzata dal tecnico azzurro nella prima parte di stagione: Rrahmani ha grande senso dell'anticipo, è forte di testa e mostra sempre grande abilità nell'impostazione della manovra dal basso. Un difensore completo, in continua crescita da quando è approdato a Napoli tre anni fa, nell'estate 2020, e in particolar modo con l'arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra.

La sua disponibilità alla ripresa della stagione sarà fondamentale per le rotazioni difensive del tecnico toscano in considerazione dei tanti impegni degli azzurri, a cominciare da quelli di gennaio con cinque partite di campionato e una di coppa Italia al Maradona contro la Cremonese. Intorno al 20 dicembre tornerà in gruppo anche un altro difensore centrale, il sudcoreano Kim, l'ultimo tra gli azzurri ad uscire dai Mondiali con il ko agli ottavi contro il Brasile e anche per le sedute di allenamento Spalletti potrà riavere tutti e quattro i centrali a disposizione. In questi giorni di preparazione in Turchia ne ha avuti soltanto due (Juan Jesus e Ostigard e nel ruolo nell'amichevole contro l'Antalyaspor nel primo tempo è stato schierato Di Lorenzo per l'indisponibilità del difensore brasiliano ex Roma) della prima squadra, più i tre giovani della Primavera, Barba, Daniel Hysaj e Zedadka, e l'allenatore azzurro ha anche provato la difesa a tre proposta nel secondo tempo della prima amichevole vinta 3-2 contro l'Antalyaspor.

Rrahmani è un punto fermo per il presente e il futuro, già da tempo sono stati avviati i contatti tra il direttore sportivo Giuntoli e i suo agenti per il prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2024: si attende la fumata bianca per il rinnovo del difensore kosovaro che è uno dei punti di forza del Napoli. Intanto, si attende il suo ritorno in campo tenendo presente l'importanza del suo contributo difensivo alla squadra azzurra, anche in vista poi dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Cinque mesi intensi, gli azzurri attesi a tanti impegni e per Spalletti sarà importantissimo avere a disposizione tutti gli elementi e Rrahmani è tra quelli che assicurano sempre grande continuità di rendimento.

Intanto è ancora indisponibile Salvatore Sirigu che prosegue il lavoro personalizzato in piscina in attesa (Lobotka e Demme hanno svolto lavoro aerobico in campo) poi di poter riprendere gli allenamenti sul campo e di riaggregarsi al gruppo azzurro. Ieri in ritiro al Regnum Carya il console d'Italia ad Izmir Valerio Giorgio ha incontrato gli azzurri.