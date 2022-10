Rrahmani, pomeriggio a Ravello aspettando il ritorno in campo

Giornata di riposo in Costiera Amalfitana per Amir Rrahmani, il forte difensore del Napoli che sta smaltendo i postumi dell’infortunio patito domenica scorsa a Cremona. Anche per lui è valso il rompete le righe accordato per oggi alla squadra da mister Spalletti dopo la vittoriosa partita di ieri pomeriggio al Maradona con il Bologna a cui il difensore kosovaro ha assistito da bordo campo.

E così, in compagnia del papà, della madre e del fratello, Amir ha colto l’occasione per visitare le bellezze della Campania, concedendosi un pomeriggio di relax in Costiera Amalfitana. Più precisamente a Ravello. Qui è giunto a bordo della sua autovettura per poi raggiungere il centro del paese dove è stato riconosciuto e avvicinato dai tifosi partenopei.

Tra questi Giovanni Fortunato, tassista ravellese tifosissimo azzurro che ha accompagnato Rrahmani e famiglia a Villa Cimbrone. Tra selfie e qualche autografo il forte difensore kosovaro ha parlato anche del suo infortunio e del periodo di riposo che lo terrà lontano dai campi da gioco ancora per un po’. A chi gli chiedeva notizie circa il suo rientro ha confermato di poter tornare a disposizione di mister Spalletti per la prima gara di campionato del 2023.