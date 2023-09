Al momento dell'addio, tutti hanno fatto i conti con qualcosa che per molti è morto e sepolto. Ma non per il Napoli: le multe per l'ammutinamento. Una spada di Damocle che Aurelio De Laurentiis stringe tra le mani e che mette sul tavolo ogni volta che si discutono le pratiche delle separazione. Ma alla fine, almeno fino ad adesso, sapete quanti sono gli azzurri-ribelli che sono finiti in Arbitrato? Solo quattro. E l'ultimo è stato Fabian. Che ha pagato una multa di 32mila euro circa per essersi precipitato a casa invece che a Castel Volturno, come da disposizione del club azzurro, dopo l'1-1 con il Salisburgo il 5 novembre 2019. Lozano, questo agosto, ha dovuto trattare sul tema, così come Insigne, Mertens e Koulibaly che pure hanno affrontato la questione l'estate scorsa, accordandosi ed evitando il collegio arbitrale. Alla fine i calciatori che hanno affrontato il giudizio del collegio arbitrale sono stati, oltre Fabian, Maksimovic, Hysaj e ovviamente Allan che, secondo la ricostruzione fatta dal Napoli, è stato uno dei capi della rivolta.

Un altro quesito: ma per quanto tempo ancora il Napoli può invocare il pagamento delle sanzioni che furono emesse? Secondo gli avvocati, ancora per un altro anno. A meno che nel frattempo non vengano messi in essere degli atti che interrompano il decorrere della prescrizione. In ogni caso, De Laurentiis non dimentica. Quella notte lo spogliatoio del Napoli era una polveriera. E per il club quello che attuarono i calciatori (tranne Mario Rui e Di Lorenzo che erano assenti ed Ancelotti e il suo staff che scelsero di ubbidire andando a Castel Volturno) è stato un vero e proprio «atto di insubordinazione». Il passaggio chiave per il Napoli era il carattere del ritiro, ovvero non punitivo. Terminata la partita - si leggeva nelle accuse del Napoli - i calciatori «in persona del capitano, ricevute le informazioni di carattere logistico per raggiungere il ritiro, comunicavano l'indisponibilità dell'intera rosa a pernottare». Alle parole di Insigne, ha luogo - si legge - un'accesa discussione nel corso del quale sia Giuntoli che Ancelotti «invitavano i calciatori a rispettare la prescrizione impartita dalla società senza tuttavia che i predetti modificassero la loro posizione». Nulla fa cambiare idea ai calciatori e il primo ad andarsene fu Mertens. A quel punto entra in scena il vice presidente Edo De Laurentiis che preso atto delle volontà dei calciatori intimava di rispettare la direttiva, ricordando che un comportamento del genere appariva «irrispettoso degli sforzi del club». Allan ha una reazione immediata e cerca di entrare in contatto fisico venendo fermato. Inveisce il brasiliano: «I centomila euro te e tuo padre ve li potete mettere...». Allan è quello che ha pagato la sanzione più alta: 170mila euro. Il Napoli ha nominato Bruno Piacci arbitro mentre i legali dei calciatori si sono rivolti a Francesco Macrì.