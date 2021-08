Sarà un affare last minute per tutti Sofyan Amrabat, il centrocampista della Fiorentina che lascerà i Viola in un'estate sessione di mercato non rientrando nelle idee della società.

Dopo l'interessamento di Atalanta e Napoli, anche il Torino è entrato in corsa per lui: secondo quanto ha riportato Sky Sport in queste ore, Juric lo ha chiesto al club granata per rinforzare la mediana.