Una vita passata con addosso la maglia del, poi le esperienze lontane dall'azzurro che hanno contribuito a trasformarlo nel calciatore che oggi è. Armando Anastasio è una vecchia conoscenza del calcio napoletano, uno di quei prodotti del vivaio che hanno poi spiccato il volo lontano da casa. Oggi anastasio arriva al, in, in prestito dal Monza che ne detiene il cartellino.«Armando Anastasio si trasferisce a titolo temporaneo annuale al, formazione croata qualificatasi ai Gironi di Europa League» si legge da comunicato del, che lo aveva comprato dalun anno fa. E proprio in Europa anastasio ritroverà il suo passato: il Rijeka, infatti, è stato sorteggiato nel Gruppo F insieme con la squadra di Gennaro Gattuso , facendo così anche ritorno al San Paolo.