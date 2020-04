LEGGI ANCHE

L'Everton di Carlo Ancelotti sembra aver risolto i suoi problemi da quando l'ex allenatore delè arrivato sulla panchina, lo scorso dicembre. Il rendimento della squadra è cambiato e il club sogna di poter puntare ad obiettivi importanti per il prossimo anno: per farlo, ovviamente, non si potrà prescindere da un mercato importante con la società che sembra aver dato carta bianca al manager italiano per creare l'che verrà.Ancelotti avrebbe già pronta una lista di ben 88 nomi per quella che sarà la prossima stagione e, secondo quanto svelato da Liverpool Echo, ben sette di questi sono calciatori del Napoli che ha potuto allenare lo scorso anno. Innanzitutto Kalidoue Hirving: il difensore può andar via e ha grande mercato, mentre il messicano era stato voluto in azzurro proprio da Ancelotti la scorsa estate.sono opzioni per il centrocampo dei Toffees, mentre più complicati sembrerebbero essere gli obiettivie Insigne. In attacco, sulla lista del club inglese è appuntato anche il nome di Arekche può essere ceduto in estate.