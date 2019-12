LEGGI ANCHE

1,84, questa la media punti che Carlo Ancelotti ha portato avanti nelle 70 partite fin qui giocate con il. Sulla panchina azzurra l'emiliano non ha mai convinto fino in fondo tifosi e critica, ma le ultime uscite di Insigne e compagni hanno alzato all'inverosimile il livello di crisi presente negli ambienti azzurri, preoccupati per una squadra in difficoltà in campionato.quella fatta registrare fin qui a Napoli è la seconda media punti più bassa di sempre per Carletto da quando allena tra i professionisti. Ae Parigi i numeri erano ben più confortanti - al netto di due squadre superlative - e anche alriusciva a mettere insieme 2,28 punti per partita nonostante le critiche. Nei tanti anni di Milan , 1,94 punti per gara. Solo a Parma, nei primi anni di carriera,aveva fatto peggio, collezionando solo 1,76 punti a partita.