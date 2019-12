LEGGI ANCHE

Sembra ormai in chiusura l'affare che porterebbe Carlo Ancelotti sulla panchina dell', ma c'è da chiudere prima il rapporto che l'ormai ex allenatore azzurro ancora lega contrattualmente aldi. Nel frattempo, il club inglese ha annunciato ai propri tifosi che ancora nessuna decisione è stata presa in merito alla scelta dell'allenatore, confermando però i vari incontri avuti nelle ultime ore.«Da quandoha lasciato il club, l'sta lavorando per portare un nuovo manager e ha tenuto delle riunioni con diversi candidati. Ma non è stata fatta alcuna offerta di contratto e nessun candidato ha scelto di rinunciare» - si legge - «Il Club desidera confermare al più presto un nuovo allenatore. Mentre il nostro lavoro continua, Duncan Ferguson rimarrà come manager temporaneo e si occuperà della squadra per il quarto di finale di Carabao Cup di mercoledì sera contro il Leicester».