Ci siamo, l'ufficialità della nuova panchina dista per essere rivelata. L'ex allenatore azzurro è pronto a stringere le mani alla dirigenza dell'dopo aver ricevuto le ultime garanzie sulla sua esperienza. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, la proprietà del club di Liverpool avrebbe dato l'ok ad Ancelotti per una serie di investimenti sul mercato da attuare già a gennaio per poter risollevare la squadra.Carta bianca a Carletto, dunque, che ha già avanzato la prima richiesta:. Il 38enne svedese lo aveva seguito anche sulla panchina del Napoli senza successo, ora vorrebbe riportarlo con lui in Premier League. L'accordo tra le parti è possibile per accontentare subito Ancelotti , pronto ad essere presentato lunedì e ad assistere già al match tra Everton e Arsenal in questo weekend.