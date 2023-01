Ancelotti-Gattuso, il grande freddo: il saluto pre-gara diventa virale

Due ex Napoli pronti a sfidarsi in Supercopa di Spagna. E proprio Napoli a fare da spaccatura. Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso sono lontani dagli anni vissuti insieme e pieni di successi con addosso i colori del Milan, oggi Carletto e Ringhio non si parlano più e a stento si salutano quando si incontrano in campo con Real Madrid e Valencia (i blancos hanno passato il turno ai rigori). All'allenatore emiliano non è mai andato giù il modo in cui Gattuso è arrivato a sostituirlo sulla panchina del Napoli, nel 2019, da lì il gelo tra i due: un gelo che si è notato anche al momento del "saluto" pre-partita, una stretta di mano impacciata che è subito diventata virale in rete.