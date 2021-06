Ancelotti-Lozano insieme a Madrid? «Gli voglio bene, ma siamo troppi»

La voce è arrivata direttamente dal Messico e sfiorava palcoscenici di mercato ancora non esplorati. Carlo Ancelotti torna al Real Madrid dopo l'esperienza di sei anni fa nella capitale spagnola, e nel ricostruire il club potrebbe avere bisogno di qualche giocatore fidato. Tra questi potrebbe esserci anche Hirving Lozano, arrivato al Napoli proprio durante la sua gestione?

«Con Lozano ho un’ottima relazione, così come con tutti i calciatori che ho avuto» ha risposto l'ex allenatore di Napoli e Everton direttamente nella conferenza di presentazione a Madrid. «Gli voglio bene, anche a un altro messicano come il Chicharito Hernandez. Ma non posso dire ora se potranno servire al mio Real Madrid. Abbiamo una rosa già numerosa e dobbiamo valutare i giocatori che abbiamo a disposizione».