Ciao Napoli. Ancelotti ha salutato la città che lo ha ospitato per un anno e mezzo ed è volato a Liverpool per siglare il contratto che lo legherà all'Everton. Ma prima l'allenatore, esonerato il 10 dicembre da De Laurentiis, si è concesso un pranzo in uno dei suoi locali preferiti, Cicciotto a Marechiaro, dove è stato accolto da Gianluca e Vincenzo Capuano. Ciao Napoli, non addio Napoli: Carlo e i suoi familiari torneranno a trovare gli amici.