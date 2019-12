LEGGI ANCHE

Il Napoli sembra già il passato, maresta una certezza nel presente della famiglia Ancelotti . I due eredi di Carletto -- con le rispettive famiglie non hanno lasciato la città e vivono giorni si transizione tra l'esperienza azzurra e quello che riserverà il futuro.Così i due sono stati ritratti sui social a cena nel centro città. Famiglie quasi al completo e insieme con gli amici più stretti di questa parentesi napoletana. Per entrambiresta in ogni caso una esperienza da ricordare. Prima di Natale, però, la famigliaha in programma di lasciare la città e rituffarsi nella prossima avventura.