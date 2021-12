Ancelotti torna a parlare di Napoli: «Agli ottavi, ho fatto il mio dovere»

Due anni dopo l'addio, Carlo Ancelotti torna a parlare di Napoli. L'allenatore di Reggiolo, oggi di nuovo sulla panchina del Real Madrid e atteso dal match di Champions League contro l'Inter, è tornato a commentare l'avventura in azzurro che si era chiusa proprio dopo una serata europea che aveva visto gli azzurri vincere e passare il girone.

«È una gara di prestigio per noi, affrontiamo un'Inter che sta giocando bene a calcio» - ha detto Ancelotti in conferenza stampa - «Ci giochiamo il primo posto, davanti al nostro pubblico. Per quanto riguarda il Napoli, visto che stiamo parlando di Champions League ricordo che ho lasciato la squadra qualificata agli ottavi di finale della competizione. Almeno lì avevo fatto il mio dovere» ha commentato con un sorriso.