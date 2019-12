© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un messaggio breve ma di certo significativo. Carlo Ancelotti saluta così Napoli il giorno dopo l'esonero. L'allenatore ha già lasciato Castel Volturno questa mattina, rimpiazzato da Gennaro Gattuso.«Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE».