LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

18 mesi, tanto è durata l'esperienza inglese di. L'allenatore spagnolo è stato esonerato oggi dall'dopo mesi altalenanti e una distanza abissale dalla vetta della classifica in Premier League, aprendo così la caccia al successore sulla panchina dei Gunners, un posto ambito da diversi allenatori in giro per l'Europa.Sulla lista del club inglese ci sarebbe anche il nome di Carlo Ancelotti : secondo quanto riportato dal Telegraph, i dirigenti dell'Arsenal starebbero pensando proprio all'azzurro per il prossimo futuro. Dopo il match di Anfield Ancelotti aveva liquidato i media inglesi con un rapido «Sono solo voci» garantendo la permanenza a, ma per giugno potrebbe restare aperta una possibilità qualora l'Arsenal dovesse puntare su un traghettatore fino a fine stagione.