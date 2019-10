Il padre Carlo e il fratello Davide, allenatore e vice allenatore del Napoli, a Ferrara per conquistare 3 punti e avvicinarsi al vertice della classifica. Lei, Katia Ancelotti, ospite degli studi di Quelli che il calcio su Raidue.



La figlia del tecnico azzurro ha raccontato che nel giorno della partita non manda messaggi né telefona al padre per scaramanzia. «Un po' di tempo fa facevo il Fantacalcio con le mie amiche ma poi ho smesso perché dicevo a mio padre il giorno dopo: perché non hai fatto giocare questo...». Poi il collegamento con Carlo Ancelotti, anzi il suo imitatore, Ubaldo Pantani.