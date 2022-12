Anche Ancelotti tifa Napoli: «Merita lo scudetto»

Un anno e mezzo in azzurro per Carlo Ancelotti, che anche da Madrid fa il tifo per il Napoli nella corsa scudetto: «Cosa deve fare il Napoli per non perdere lo scudetto? Consigli non voglio darne, una piazza come quella di Napoli merita di tornare a vincerlo e spero succeda. Il vantaggio è importante, anche se il campionato è ancora lungo e soprattutto la stagione è ancora lunga» le parole dell'ex allenatore azzurro.

Un passaggio tra il 2018 e il 2019 per Ancelotti a Napoli, non fortunato ma che ha comunque inciso sulla storia azzurra. «L’esperienza di Napoli è stata positiva, volevo tornare in Italia e l’ho fatto in una piazza calda. Le cose non sono andate bene, ma dal mio punto di vista sì, così come all’Everton, dove pur in una piazza meno blasonata abbiamo vinto il derby contro il Liverpool dopo 20 anni» le parole di Carletto in un’intervista concessa a Sport Mediaset.