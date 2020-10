Un compleanno globale, celebrato in tutto il mondo per una delle stelle più lucenti del calcio di sempre. Edson Arantes do Nascimento compie 80 anni, il Pelé più famoso al mondo festeggia il suo compleanno e riceve anche gli auguri di Diego Armando Maradona, l'uomo con cui condivide lo scettro di più grande di sempre. «Anche io mi unisco a questo omaggio mondiale, tanti auguri per i tuoi 80 anni» scrive l'ex stella del Napoli sui social.

