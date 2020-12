Anche il Napoli ha voluto esprimere cordoglio in queste ore così difficili per la scomparsa di Paolo Rossi, l'ex attaccante campione del Mondo la cui scomparsa a 64 anni ha toccato tutto il calcio italiano. «Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982» si legge dai canali ufficiali azzurri.

