Anche il Napoli sul talento Bamba? C'è la fila per il 2002 azzurro

Nato a Vercelli nel 2002, di origine ivoriana, già nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Ibrahima Bamba comincia a farsi conoscere dal calcio italiano, il mediano azzurro che da qualche anno gioca con il Vitoria Guimaraes in Portogallo ha stregato anche gli scout di mezza Europa visto che tanti club importanti vorrebbero strapparlo ai portoghesi nelle prossime sessioni di mercato.

E tra questi ci sarebbe anche il Napoli che - secondo Sportitalia - l'ha messo nel mirino per il futuro viste le qualità mostrate. Bamba ha appena 20 anni ma in Portogallo si è fatto le ossa nell'ultima stagione, debuttando in prima squadra lo scorso anno e diventando via via sempre più importante. Quest'anno ha raccolto già 23 presenze, il valore di mercato al momento si aggira intorno ai 5 milioni di euro.