Anche Saviano esalta Kvaratskhelia: «Ha scelto di non essere complice»

Anche Roberto Saviano applaude Khvicha Kvaratskhelia, che smette i panni del calciatore per un attimo e resta vicino al suo popolo: «Kvara si è schierato accanto ai manifestanti georgiani che chiedono di entrare in Europa e si oppongono a Putin. Ha preso posizione contro gli oligarchi georgiani vicini a Putin. Non è scontato che un atleta prenda posizione e non crediamo che in Georgia sia facile schierarsi» le parole dello scrittore napoletano. «Del resto, per Kvara, non è la prima volta: aveva infatti lasciato la squadra russa del Rubin Kazan, tornando in Georgia, all’inizio delle manovre di invasione dell’Ucraina. Kvaraskhelia ha scelto di non essere complice nascondendosi dietro la neutralità».