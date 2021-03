Napoli, Petagna torna col Crotone: l'attaccante in più per la Champions

Andrea Petagna si è allenato stamattina con il gruppo a Castel Volturno, l'attaccante centrale torna disponibile contro il Crotone e sarà una soluzione offensiva in più per Gattuso in questa volata Champions.

S'infortunò in allenamento a metà febbraio, un problema muscolare per l'ex attaccante dell'Atalanta e della Sal che ha dato un contributo prezioso nella lunga fase in cui sono mancati sia Osimhen che Mertens. Grande applicazione...

